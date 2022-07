L'info marché du jour La Russie prend des mesures pour booster ses exportations

La Russie serait sur le point de modifier le calcul de ses taxes à l’exportation pour les céréales et l’huile de tournesol (actuellement à 146 $/t pour le blé), rapporte l’agence de presse russe Interfax.

Le prix de base pour le calcul serait de 15 000 roubles/t (286 $/t).

Russia is to sign a new export taxes decree today. It will imply roughly $60 lower #wheat tax. Should help exports.

