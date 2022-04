Euronext Le blé ancienne récolte rebondit au-dessus des 400 €/t

La guerre en Ukraine et les craintes climatiques outre-Atlantique relancent les cours européens dans le vert.

Les céréales européennes tentaient un rebond jeudi à la mi-séance après avoir cédé sous les prises de bénéfices et le renforcement de la parité eurodollar mercredi soir. Le marché reste en effet sous forte tension face à la guerre en Ukraine et la météo difficile en Amérique du Nord. La Corn Belt et une bonne partie des Grandes Plaines US risquent d’ailleurs de subir de nouvelles averses en fin de semaine, ce qui retarderait encore davantage les semis de maïs et de blé de printemps en cours.

En Argentine, la Bourse de commerce de Buenos Aires a par ailleurs réduit de 200 khas son estimation de surfaces de blé tendre cette année, à 6,5 Mha, contre 6,7 Mha en 2021. La Bourse de commerce de Rosario a en revanche relevé de 1,5 Mt ses prévisions de récolte de maïs, à 49,2 Mt, en raison de surfaces plus élevées qu’initialement annoncées.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 s'amplifiait de 8,25 €/t, à 406,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 progressait de 4 €/t, à 365 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 montait de 3 €/t, à 316,50 €/t, le terme juin 2022 grimpait de 3 €/t, à 334 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

