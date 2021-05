Euronext Le blé continue de marquer le pas, après des perspectives de récoltes rassurantes

• AFP

Les prix du blé, en repli depuis le début du mois de mai, poursuivaient une légère baisse vendredi à la mi-journée, les investisseurs procédant à des prises de bénéfices après des perspectives de récoltes rassurantes dans l'hémisphère nord.

Sur les échéances rapprochées, les marchés « procèdent à des ventes techniques après des niveaux records », tandis que sur les échéances plus éloignées, les prochaines récoltes apparaissent prometteuses après des perspectives météo favorables en Europe de l'Ouest et sur la Mer noire, ainsi que des rendements en nette hausse dans le Kansas, a détaillé Paul Désert-Cazenave, responsable de l'analyse de marché chez Logaviv. Le prix du maïs observait une baisse prudente à la mi-journée, toujours tendu par « la délicate » récolte brésilienne et soutenu par les 7 millions de tonnes achetées par la Chine sur le marché américain cette semaine, note le cabinet Agritel. « L'offre globale pâtit des craintes sur le Brésil, avec des récoltes qui ne seront pas rattrapables a priori et une perte de rendement avérée » a commenté Paul Désert-Cazenave.

Vers 12h52 (10h52 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait d'1,75 euro sur l'échéance de septembre à 212 euros, et perdait 1,50 euro sur l'échéance de décembre à 210,75 euros, pour environ 14 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, se repliait de cinquante centimes d'euro sur l'échéance de juin à 252,50 euros, et d'un euro également sur l'échéance d'août à 245,75 euros, pour près de 220 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net