Euronext Le blé Euronext rebondit de 5 €/t, à presque 340 €/t

Les céréales opèrent un rebond face à une situation toujours très tendue et incertaine en mer Noire.

Les cours du blé et du maïs opéraient un rebond mercredi à la mi-séance sur Euronext. Le marché continue de réagir principalement aux événements en mer Noire et à l’incertitude concernant le renouvellement du corridor sécurisé le mois prochain. Si les Nations Unies qualifient encore les négociations de constructives, les bombardements et attaques de drones opérés par la Russie ne sont pas pour rassurer le marché.

Un regain de la demande internationale est par ailleurs constaté avec notamment un retour aux affaires de la Jordanie pour 60 kt de blé meunier. La concurrence du blé russe et des maïs d’imports continue toutefois de limiter le potentiel haussier des céréales européennes, d’autant plus dans un contexte de craintes de récession et de contraction de la demande.

Peu avant 15h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'appréciait de 5 €/t, à 339,75 €/t, tandis que le contrat mars 2023 grimpait de 5,25 €/t, à 339,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 avançait de 4 €/t, à 329 €/t, le terme novembre 2022 progressait de 3,75 €/t, à 329,75 €/t.

