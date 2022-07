Euronext Le blé européen en reprise de 5 €/t

L’intérêt du Gasc pour le blé européen et l’impact du coup de chaud poussent à nouveau les cours à la hausse.

Les prix du blé et du maïs progressaient rapidement ce mercredi à la mi-séance, en réaction notamment à l’échec du dernier appel d’offres du Gasc. L’office d’achat égyptien a en effet décidé d’annuler son tender public qui excluait les origines mer Noire et européennes en raison de prix jugés trop élevés, et est désormais en négociations privées pour conclure ses achats. Le marché s’attend notamment à d’importantes ventes de blé hexagonaux dans ces affaires.

Les prix du maïs continuent quant à eux de s’apprécier en réaction aux températures extrêmes qui ont frappé la France ces derniers jours. Des températures supérieures aux 38°C ont en effet été enregistrées dans l’ensemble du territoire en pleine période critique de développement. Les cartes météo se montrent toutefois désormais plus optimistes sur la fin juillet.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'amplifiait de 7.75 €/t, à 334.75 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 grimpait de 9.75 €/t, à 346.75 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 montait de 5.50 €/t, à 316.50 €/t, le terme août 2022 grossissait de 7.5 €/t, à 335 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

