Euronext Le blé UE monte timidement vers les 340 €/t

Des considérations techniques motivent de petits gains, malgré la pression de l’eurodollar et des pluies favorables outre-Atlantique.

Les cours du blé et du maïs grappillaient quelques gains à la mi-séance sur Euronext malgré la remontée de la parité eurodollar au-dessus des 1 $ pour la première fois en plus d’un mois. Le marché profite notamment d’un regain technique, mais les améliorations climatiques annoncées en seconde partie de semaine dans le Midwest continuent de peser sensiblement sur les prix du blé.

L’Argentine profite également de pluies favorables, certes trop tardives pour relancer les potentiels des cultures de blé, mais qui devraient aider à une accélération des premiers semis de maïs. Le marché ressort en outre relativement optimiste quant à un renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire en novembre prochain, tandis que la compétitivité des origines russes et ukrainiennes continue de limiter les opportunités d’exports US et européens.

Vers 13h30, le blé Euronext à échéance décembre 2022 montait de 0,50 €/t, à 337 €/t, tandis que le contrat mars 2023 se stabilisait à 337 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 s'amplifiait de 0,25 €/t, à 332,75 €/t, le terme novembre 2022 s'appréciait de 0,75 €/t, à 334,75 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

