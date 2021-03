Marchés agricoles Le colza franchit le plafond des 500 €/t sur Euronext

• Arnaud Carpon avec AFP • Terre-net Média

La tonne de colza a franchi mardi 2 mars 2021 le seuil symbolique des 500 euros pour l'échéance rapprochée de mai sur le marché européen Euronext. Un niveau de prix que la graine oléagineuse n'avait plus connu depuis 2012 et qui semble résister mercredi.

Sur le marché européen Euronext, la graine de colza a franchi, mardi 2 mars 2021, la barre des 500 €/t sur l'échéance rapprochée de mai 2021. Une envolée des prix que la graine oléagineuse n'avait pas connu depuis 9 ans !

Parmi les éléments qui soutiennent les cours actuellement, des pluies abondantes attendues au Brésil, susceptibles de ralentir les récoltes de soja, et qui ont donc fait monter les prix de cette graine à la bourse de Chicago.

« Il y a encore moyen de monter un peu », a estimé Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel. « Tant qu'on n'a pas un signal de détente du prix du soja ou du canola canadien, le marché européen du colza trouvera toujours un soutien par rapport au contexte des huiles », a-t-il ajouté.

En 2012, le colza avait atteint des niveaux de prix encore supérieurs, montant jusqu'à 520 euros sur le marché à terme. Ce niveau de prix pourrait être une « zone de résistance », selon Gautier Le Molgat, même si « les marges de trituration sont bonnes et qu'il n'y a pas tant de volumes disponibles ».

Cette évolution est à corréler avec celle du prix de l'huile de palme. Ce dernier, en nette hausse mercredi 3 mars à la bourse de Kuala Lumpur, reste également élevé, a rappelé le spécialiste. Mais du côté de cette marchandise, dont les prix évoluent de manière cyclique et qui est traditionnellement primordiale dans la dynamique du marché des huiles, « une augmentation de production saisonnière et une révision au fur et à mesure à la hausse des stocks » pourrait prochainement « calmer les pulsions haussières », conclut-il.

Vers 16h mercredi 3 mars, la tonne de colza progressait de 25 centimes sur Euronext, sur l'échéance de mai à 502,75 €/t, et de 50 centimes sur l'échéance d'août à 427,25 €/t, pour 6 500 lots échangés.

?? Et voilà.... Pour la première fois depuis septembre 2012, le colza passe les 5??0??0?? €/t sur @euronext_fr ?? pic.twitter.com/zxMPGky1lz — Arthur Portier (@PortierArthur) March 2, 2021

