Chicago Le maïs progresse après la révision à la baisse des stocks américains

• AFP

Le cours du principal contrat de maïs coté à Chicago a progressé jeudi après la révision à la baisse des estimations de stocks de fin de campagne aux États-Unis. Le blé est un peu monté tandis que le soja a reculé.

Dans son rapport mensuel sur l'offre et la demande de produits agricoles (Wasde), le ministère américain de l'agriculture a estimé que les réserves américaines de maïs à l'issue de la campagne 2020/2021 seraient de 28,12 millions de tonnes, contre 31,93 millions de tonnes le mois dernier. Ce repli s'explique notamment par une révision à la hausse des exportations de maïs américain, qui passent de 70,49 Mt en mai à 72,39 Mt en juin, et par l'anticipation d'une forte consommation d'éthanol. Selon l'USDA, cela « sous-entend une demande mondiale toujours robuste en débit de prix élevés ». « L'USDA a alimenté ceux qui parient sur une hausse du maïs dans son rapport Wasde de juin 2021 », résume Ben Potter de Farm Futures Daily. Du côté du blé, les prévisions sont quasiment inchangées aux États-Unis pour la campagne en cours, mais l'USDA a relevé ses estimations de production pour 2021/2022, celles-ci passant de 50,95 Mt à 51,66 Mt. Le soja a, pour sa part, souffert de la révision à la hausse des prévisions de stocks de fin de campagne aux États-Unis, qui étaient de 3,25 Mt en mai et sont désormais de 3,66 Mt.

« Maintenant que le rapport est passé, le marché va porter toute son attention sur les prévisions météorologiques dans les prochaines semaines jusqu'à la publication du rapport sur les stocks le 30 juin », avance Michaela White de CHS Hedging.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,8375 dollars contre 6,8225 dollars à la précédente clôture, prenant 0,22 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,9900 dollars contre 6,9075 dollars la veille, montant de 1,19 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a conclu à 15,4400 dollars contre 15,6250 dollars mercredi, lâchant 1,18 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net