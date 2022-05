L'info marché du jour Les exports de blé et d’orge de l’UE sont en baisse

L’activité export de l’Union européenne à dix mois de campagne est moindre par rapport à l’an dernier en blé et en orge.

Alors que la fin de la campagne de commercialisation approche, l’Union européenne évalue à la baisse ses exports de blé et d’orge sur ces dix derniers mois par rapport à l’an dernier à la même période.

Entre le 1er juillet 2021 et le 1er mai 2022, l’UE a ainsi exporté 21,95 Mt de blé tendre et 6,44 Mt d’orge, contre respectivement 22,96 Mt et 6,75 Mt entre le 1er juillet 2020 et le 2 mai 2021.

De son côté, « l’activité d'importation en maïs a légèrement progressé », relève Agritel dans sa note quotidienne du 4 mai : elle est passé de 12,99 Mt sur dix mois à 13,43 Mt.

« Néanmoins, le conflit en Ukraine et la paralysie des ports privent de nombreux importateurs européens de cette origine », rappelle Agritel, aussi « ces derniers se tournent vers d'autres sources d'approvisionnement ».

Sur les 1,15 Mt de maïs importés par l’UE au mois d’avril, 327 000 t provenaient d’Ukraine, 296 000 t des États-Unis, 232 000 t du Canada, 80 000 t de Moldavie et 72 000 du Brésil.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net