L'info marché du jour Les farmers américains vont planter moins de maïs, au profit du soja

La flambée des prix des engrais conduit les agriculteurs américains à revoir à la hausse leurs intentions de semis de soja et à la baisse celles de maïs, selon les prévisions du ministère américain de l'agriculture.

L’USDA, le département américain de l’agriculture, a révélé il y a quelques jours les intentions de semis des agriculteurs aux USA pour 2022, à partir d’une enquête menée début mars auprès de 73 000 farmers. Verdict : plus de soja et moins de maïs.

Pour le service statistique de l’USDA, les surfaces consacrées au soja atteindraient en 2022 un record de 91 millions d’acres de soja, soit presque 37 millions d’hectares. C’est une hausse de 4 % par rapport à l’an dernier.

« Les plus fortes hausses sont attendues dans l’Illinois et le Missouri, dans chacun de ces deux États les producteurs prévoient d’implanter 400 000 d’acres de plus qu’en 2021 », écrit l’USDA.

Cette augmentation aura lieu au détriment du maïs, qui perd 4 % dans les intentions de semis : 89,5 millions d’acres (36,3 Mha) en 2022, soit 1,5 Mha de moins qu’en 2021. Huit États devraient perdre chacun 200 000 acres de maïs, voire plus.

Cette réorientation est liée la flambée inédite des prix des engrais, dont le soja est moins gourmand que le maïs. Elle provoque « une perte majeure du potentiel de production US cette année » en maïs, note Marius Garrigue sur Terre-net.

Les surfaces en blé sont de leur côté estimées à 47,4 millions d’acres en 2022, soit la « cinquième plus faible superficie emblavée en blé » aux États-Unis depuis que le pays les évalue, soit 1919.

