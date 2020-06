L'info marché du jour Les prévisions de rendements UE tourmentées par les conditions climatiques

Le 15 juin, la Commission européenne a communiqué ses nouvelles prévisions de rendement pour les cultures au sein de l’Union européenne. Si le potentiel de rendement baisse toujours plus en blé, orge d’hiver et colza, il remonte pour le maïs.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La Commission européenne met à jour ses prévisions de rendements pour le blé, maïs, colza et orges. (©Pixabay / Création : Terre-net Média) La Commission européenne a mis à jour ses prévisions de rendement pour la moisson 2020 en Europe. Elles ont été révisées à la baisse d'environ 2 % pour les céréales d'hiver et le colza, « principalement en raison de fortes révisions à la baisse pour la France et la Roumanie et les pays du Benelux ». En revanche, le maïs progresse encore.Blé : un rendement en baisse de 6,6 % comparé l’an dernierLe rendement de blé tendre au sein de l’Union a été diminué de 2,1 % depuis les précédentes estimations datant du mois de mai. Il est attendu à 5,6 t/ha, contre 5,77 t/ha en moyenne quinquennale, soit une baisse de 2,8 %. Comparé à 2019, le rendement 2020 s’afficherait en repli de 6,6 %. En France, le potentiel de rendement souffrirait notamment d’une chute de 17 % par rapport à l’an dernier, à 6,58 t/ha.JRC MARS 15.06.20 vs 18.05.20 Yield estimates for 20/21...