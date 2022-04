L'info marché du jour Les stocks mondiaux de grain risquent de dégringoler sur cette campagne

D’après ses premières estimations du bilan céréalier mondial 2022/23, le Conseil international des céréales envisage une chute des stocks de fin de campagne : 581 Mt, soit une baisse de 26 Mt et de 4,4 %.

Cette chute est surtout due à une contraction des stocks en maïs : - 21 Mt d’une année sur l’autre. De fait, la production mondiale de la céréale sur 2022/23 est estimée en baisse de 13 Mt par rapport à 2021/22 dans le contexte d’une récolte amoindrie en Ukraine, et la consommation en hausse de 17 Mt.

Le CIC estime aussi à la baisse (- 5 Mt) les stocks de fin de campagne pour le blé, une première en quatre ans. « Les stocks des principaux exportateurs devraient être plus élevés d'une année sur l'autre, mais resteront inférieurs à la moyenne », précise le CIC sur Twitter.

