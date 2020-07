L'info marché du jour Presque 3/4 du blé français déjà récolté

La moisson bat son plein en France. Au 20 juillet, déjà 71 % des surfaces de blé et 99 % des surfaces d’orges d’hiver ont été récoltées.

Les agriculteurs ont profité de la météo favorable pour avancer dans leurs travaux de récolte. En l’espace d’une semaine, un quart des surfaces de blé ont été battues (24 %) et au 30 juillet, déjà 71 % ont été récoltées, selon les données hebdomadaires de FranceAgriMer.

« La date médiane de ce stade présente une avance d’un jour sur la moyenne des cinq dernières années et de cinq jours sur celle de l’année dernière », précise l’organisme. Et pour cause : l’an dernier, il restait encore 45 % des blés à moissonner à cette date.

Pour les cultures encore en place, les conditions se sont améliorées. Le pourcentage de notations "bonnes à très bonnes" a gagné deux points la semaine dernière et s'élève à 57 %. C'est toujours largement moins que lors de la campagne précédente, où ce chiffre culminait alors à 75 %.

QUIZZ #moisson2020 : quel est donc le souci avec cette échantillon de "blé meunier" ???



Indice: les vessies ne sont pas des lanternes ?? @InVivo_Silos pic.twitter.com/1rhSRRW64P — Nicolas Barjot (@BarjotNicolas) July 24, 2020

Clap de fin pour les récoltes d'orge d'hiver

La moisson est quasiment terminée pour l'orge d'hiver : elle a progressé de 9 points sur une semaine, pour atteindre 99 %. Un rythme identique à celui de l’an dernier. La récolte d'orge de printemps a de son côté grimpé à 37 %, contre 22 % la semaine précédente et 56 % en 2019.

L’état des cultures n’évolue pas : 49 % du peu d’orges d’hiver restant encore dans les champs est dans un état "bon à très bon", contre 51 % pour l’orge de printemps.

Concernant la récolte de blé dur, elle est pratiquement terminée également. 96 % des surfaces ont été battues, contre 81 % la semaine dernière et 91 % en 2019 à la même date, tandis que les conditions jugées « bonnes à très bonnes » ont chuté d'un point, à 61 %.

Hier après-midi midi on a eu chaud aux fesses pendant la moisson de l'orge de printemps ?????? pic.twitter.com/AYCJxSrhWQ — Sébastien Heurbize (@SHeurbize) July 24, 2020

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net