Marchés à terme du blé tendre Presque 60 % des lecteurs de Terre-net ont engagé une partie de la récolte 2022

Les niveaux de prix semblent avoir décidé beaucoup d'entre vous à engager des volumes sur les marchés à terme. Alors que seulement 25 à 40 % des lecteurs de Terre-net utilisaient cet outil entre 2016 et 2019, vous êtes 60 % à vous être déjà engagés en blé pour la récolte 2022.

Les prix record du blé de ces derniers mois semblent avoir encouragé les agriculteurs à se tourner vers les marchés à terme pour commercialiser d’ores et déjà leur prochaine récolte.

Selon un sondage réalisé sur Terre-net entre le 7 et le 12 avril, vous êtes environ 60 % à avoir engagé une partie de votre production de blé 2022.

Plus précisément, 231 des 1 533 répondants ont engagé plus de 50 % de leurs volumes, 309 en ont engagé entre 25 et 50 %, et 375 en ont engagé moins de 25 %.

Voilà qui semble dénoter un changement marqué dans l’utilisation des marchés à terme pour commercialiser vos productions.

Nous vous avions interrogés sur le sujet en juillet 2016, en juin 2017, en mai 2018 et en mai 2019, et la part d’agriculteurs utilisant cet outil fluctuait alors entre 25 et 40 % d’une campagne à l’autre.

