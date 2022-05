L'info marché du jour Privée de maïs ukraininens, la Chine se tourne massivement vers les USA

Au mois d’avril, la Chine a multiplié les achats de maïs auprès des USA.

Après presque 1 an d'absence, la Chine achète plus de 1 MT de maïs US pour la 4ème semaine consécutive. De quoi remplacer le sourcing de l'Ukraine, habituel second fournisseur de la Chine. https://t.co/nFnGhHc5vU