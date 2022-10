L'info marché du jour Récolte mondiale de céréales : vers « le 2e plus gros volume jamais enregistré »

Dans ses prévisions du mois d’octobre, le Conseil international des céréales (CIC) maintient à 2 256 Mt ses perspectives de production de céréales (sans compter le riz) pour la campagne 2022/23 : « 1 % de moins que l’an dernier, mais tout de même le deuxième plus gros volume jamais enregistré ».

Ce statu quo masque une hausse des estimations pour l’orge d’un mois sur l’autre et une baisse pour le maïs.

De fait, la production mondiale de maïs est désormais estimée à 1 166 Mt, contre 1 168 Mt le mois dernier et contre une production estimée à 1 217 Mt en 2021/22. Ce repli découle surtout « des pertes considérables attendues en Ukraine, en UE et aux USA ».

Stable d’un mois sur l’autre, la production de blé est attendue à 792 Mt, soit 10 Mt de plus qu’en 2021/22 et un record absolu.

La consommation mondiale de céréales est de son côté revue en baisse de 3 Mt par rapport au mois de septembre, en raison de « replis inhabituels de l’affouragement et des usages industriels », mais reste plus élevée que la moyenne.

Les stocks de clôture devraient « se contracter pour la sixième année consécutive », à 584 millions de tonnes. Les échanges mondiaux entre juillet 2022 et juin 2023 sont prévus en repli de 4 % d’une campagne à l’autre, notamment dans le cas du maïs (- 8 Mt), du blé (- 4 Mt) et du sorgho (- 3 Mt).

En ce qui concerne le soja, le CIC rabote légèrement la production mondiale d’un mois sur l’autre, à 386 Mt. C’est 9 % de plus qu’en 2021/22, et un « nouveau pic », « découlant presque entièrement des plus grosses moissons en Amérique du sud ».

Ces disponibilités record devraient permettre la reconstitution des stocks, « même si les gains chez les principaux exportateurs resteront handicapés par un bilan plus serré pour les USA ».

Given prospects for bigger crops and expanded processing, #soy #oil export availabilities are expected to be ample in 22/23. With buying interest from importers in Asia and elsewhere, shipments could reach a new high. pic.twitter.com/iiyc6YA18t