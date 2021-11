L'info marché du jour Un contrat à terme pour le blé dur européen

La place de marché Euronext a annoncé sur son site le lancement imminent de son contrat "cash settled" pour le blé dur. Il s’agira d’un contrat à terme réglé en espèces, sans livraison physique : le premier de ce type en Europe.

Ce contrat baptisé EDW (European Durum Wheat) est basé sur un indice de prix mis au point par l’agence Sitagri à partir de six références du marché physique du blé dur : trois en France et trois en Italie. Il sera jalonné par quatre échéances : septembre, décembre, mars, mai, comme pour le blé tendre. À chacune d’entre elle, le contrat clôturera sur la moyenne de l’indice sur le dernier mois de l’échéance.

We are proud to announce that @Euronext introduces the New Cash-Settled European #DurumWheat Futures Contract based on the Sitagri European Durum Index #SEDWI #Euronext #benchmark.

??More information: https://t.co/Oq20h4LcoL

?? Contract specs & quotes: https://t.co/GB8MIdnKdk pic.twitter.com/QR2i1QFe9C