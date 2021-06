Australie Vers une nouvelle saison plutôt prometteuse pour les récoltes

• AFP

La production agricole australienne de l'hiver austral se présente bien, d'après les dernières prévisions d'Abares, l'organisme de recherche du ministère de l'agriculture de ce pays.

En dépit d'un net recul (- 15 %) par rapport à l'année dernière, au cours de laquelle un quasi record historique avait été atteint, la production globale attendue cet hiver (46,8 millions de tonnes) devrait être de 13 % supérieure à la moyenne des dix dernières années. Cela à la faveur d'importantes précipitations au cours des derniers mois - qui se sont même traduites par des inondations dans certaines régions - et qui devraient rester au-dessus des moyennes de saison entre juin et août, selon les prévisions du Bureau de météorologie.

La surface plantée pour le blé devrait rester presque identique (+ 1 %, 13,1 millions d'hectares). Mais la production de cette céréale devrait chuter de 17 % (tout en étant à un niveau supérieur de 15 % à la moyenne des dix dernières années). La surface plantée en orge devrait reculer de 4 % à 4,2 millions d'hectares. La céréale est soumise depuis mai 2020 à des droits de douane de 80,5 % imposés par la Chine, son premier acheteur à l'international. La production d'orge devrait chuter de 21 % à 10,4 millions de tonnes. Les surfaces dédiées au canola devraient bondir de 25 % à près de 3 millions d'hectares. La production de cet oléagineux devrait progresser de 4 % en un an (4,2 millions de tonnes), tirée par la hausse des prix au niveau mondial et d'excellentes conditions d'ensemencement en Australie Occidentale et en Nouvelles-Galles-du-Sud. Pour les mêmes raisons, la surface consacrée aux poix chiches devrait s'accroître de 20 % (607 000 hectares).

L'invasion de souris, qui frappe actuellement une bonne partie de la côte est, ne devrait pas avoir de répercussions trop lourdes sur la production au niveau national. Elle risque en revanche d'affecter la rentabilité des exploitations concernées, leurs dépenses en raticides ayant fortement augmenté ces derniers mois.

La saison estivale 2020-21 a confirmé que la sécheresse, qui frappait une bonne partie de l'Australie depuis une décennie, n'était plus d'actualité pour le moment. La production agricole s'est établie au cours de cette période à 3,4 millions de tonnes, soit plus du triple de celle de l'été précédent.

