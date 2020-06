Vu sur YouTube L'ensileuse Claas Jaguar 40 000 TerraTrac en plein boulot sur un chantier XXL

La vidéo parle d'elle-même... du gros matériel, pour un gros chantier en vue d'alimenter une installation de méthanisation et de valoriser les cultures énergétiques. Deux tracteurs JCB attelés à des bennes trois essieux Dangreville pour suivre le rythme infernal de la 40 000 ensileuse Claas Jaguar en version Terra Trac. Plein gaz direction l'Aisne grâce à Vidéo Agri HD et à l'ETA Solu'Agri.

L'ensileuse Claas Jaguar 40 000 Terra Trac de l'entreprise de travaux agricoles (ETA) Solu'Agri en plein boulot sur un chantier d'ensilage de céréales énergétiques destinées à alimenter le méthaniseur. Et pour transporter la matière jusqu'à l'installation, deux tracteurs JCB Fastrac et leur benne trois essieux Dangreville se relaient sans perdre une seconde.

Une vidéo sympa et dynamique réalisée par Agri Vidéo HD qui totalise déjà plus de 65 000 vues et fait le buzz sur sa chaîne YouTube. Du matériel hors norme pour un chantier hors norme ! À regarder sans modération !

