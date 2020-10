Moissonneuse-batteuse Claas La gamme Lexion connaît déjà des évolutions !

Après une première saison de récolte en conditions réelles, Claas a pu valider ses arguments en termes de réduction de consommation de GNR et d'augmentation de débit de chantier. La marque propose quelques évolutions pour optimiser davantage les performances de la machine. Cemos Auto Chopping, réducteur de batteur hydraulique, caméra Profi Cam installée d'usine... des équipements qui devraient booster un peu plus la gamme Lexion 5000 à 8000.

Après une campagne de récolte, qui a d'ailleurs permis à Claas de valider l'augmentation du débit de chantier et la baisse de 15 % de la consommation de carburant de ses machines, les nouvelles gammes de moissonneuses-batteuses Lexion 5000 à 8000 évoluent. Dès la prochaine récolte, les agriculteurs et entrepreneurs de travaux agricoles bénéficieront du Cemos Auto Chopping.

La technologie permet notamment le réglage automatique des couteaux selon trois positions ainsi que du contre-batteur. En fonction du taux d'humidité de la paille, le système adapte le réglage. L'information est mesurée via le capteur installé dans le convoyeur. Le volume de récolte est également mesuré et pris en compte dans le réglage. Sans oublier la stratégie en termes de qualité de broyage choisie par l'opérateur, en fonction notamment de ses pratiques culturales.

Réducteur de batteur hydraulique pour récolter du colza et du maïs

À noter aussi que le réducteur batteur hydraulique est disponible sur les modèles de la série 6000. Celui-ci réduit la vitesse du batteur directement depuis la cabine, pour atteindre un régime compris entre 170 et 460 tr/min. Le dispositif s'ajoute à la plage de régime habituelle, de 330 à 930 tr/min. Côté opérateur, la commande hydraulique est plus confortable d'autant plus que sa vitesse s'adapte automatiquement en fonction de la culture sélectionnée. La marque préconise le système pour ceux qui récoltent beaucoup de colza ou du maïs.

Nouveauté aussi question capacité de trémie et débit de vidange. C'est le cas sur les modèles des séries 6600, 7400 et 7500. Le tableau ci-dessous reprend les évolutions :

Modèle Puissance (ch) Largeur du châssis (nb de secoueurs) Capacité de trémie disponible (l) Débit MAX de vidange (l.s) 6600 354 1 700 mm (6) 10 000 / 11 000 * 110 / 130 * 7400 407 1 420 mm 10 000 / 11 000 * 110 / 130 * 7500 462 1 420 mm 11 000 / 12 500 * 110 / 130

* : nouveauté

Sur les versions hybrides, les Lexion 7000 et 8000, la vitesse du tire paille augmente de 15 % pour optimiser son débit. Son diamètre ne change pas. Il reste de 600 mm, ce qui représente déjà 56 % de plus que l'ancienne gamme Lexion 700. L'évolution améliore la régularité du flux de récolte et la machine nécessite moins de puissance. Dans les cultures à volumes hétérogènes comme le soja, le flux de matière est mieux réparti vers les rotors. À souligner aussi que le constructeur installe des plaques d’usure Premium Line de série.

La caméra Profi Cam est également disponible sur le dispositif d’attelage et est installée d’usine sur les Lexion 5000 à 8000 et les Tucano. Désormais, l'agriculteur peut commander l'équipement qui lui facilitera la vie lors de l'attelage du chariot de coupe. À noter que l'installation est possible seulement si l'engin bénéficie d'un écran supplémentaire Profi Cam ou S10.

