Info firme Agco en passe de racheter Appareo Systems

Le groupe américain Agco vient d'annoncer être en négociation avec Appareo Systems pour un rachat. Transaction qui permettrait au tractoriste d'élargir son offre en matière de technologie et d'intelligence artificielle.

Agco a annoncé son intention de rachat de l'entreprise américaine nommée Appareo Systems, un des leaders dans l'ingénierie logicielle, le développement de matériel et la fabrication électronique. Acquisition qui devrait être effective en janvier 2022.

Le siège social de la société est installé à Fargo, dans le Dakota du nord. La marque est spécialisée dans la recherche, le développement, la conception et la fabrication de technologies tangibles faisant appel à l'intelligence artificielle, à la mécatronique et à l'électronique innovante. Les solutions fournies sont axées sur des dispositifs de communication, de surveillance, de détection, de suivi et de contrôle utilisés dans les secteurs agricoles et dans l'aéronautique.

Pour les dirigeants du groupe Agco, le rachat d'Appareo vise à étoffer le catalogue d'offres technologiques pour fournir davantage de solutions intelligentes et de haute qualité aux agriculteurs. Les équipes en place seront maintenues, aux États-Unis et en France, à Paris.

