Exel industries Le groupe se diversifie dans les activités nautiques

Le groupe spécialisé dans la pulvérisation agricole se diversifie et annonce l'acquisition de trois marques de l'industrie nautique française. Selon le groupe, investir sur d'autres marchés devrait permettre de stabiliser les résultats et de pallier les problématiques actuelles que connaît la filière pulvérisation.

Le groupe Exel Industries vient d'annoncer l'acquisition des marques Wauquiez, Rhea Marine et Tonifou, des acteurs de l'industrie nautique. Le rachat porte sur les chantiers navals des trois marques et sur la base technique Ettore-Yachting en Méditerranée.

Wauquiez fabrique des voiliers hauturiers haut de gamme depuis les années 60. Les Wauquiez allient pureté des lignes, confort et performances de navigation pour des voyages au long cours et la course-croisière.

Rhea Marine fabrique des bateaux à moteur marins aux lignes intemporelles néo rétro depuis les années 90. Chantier historique rochelais, la marque propose des bateaux traditionnels et modernes pour la navigation côtière et hauturière.

Tofinou fabrique des voiliers de luxe depuis les années 80. Élégants, performants et confortables, les Tofinou sont conçus pour des croisières à la journée et des navigations en solitaire comme en équipage.

Trois sites en France (Neuville en Ferrain, La Rochelle et Port Camargue) qui totalisent un chiffre d’affaires de 15 millions d'euros en 2021 et représentent une centaine de salariés.

Le groupe cherche donc à se diversifier et à stabiliser ses résultats sur des marchés dont les cycles sont différents. Les sociétés fonctionnent en B to B to C et B to C et disposent d’un rayonnement national et d'une présence à l’export. Exel Industries emploie plus de 3 500 personnes dans 34 pays, sur les 5 continents.

