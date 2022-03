Partenariat Agco - Massey Ferguson et UniLaSalle signent un nouvel accord de partenariat

Ce mercredi 23 mars 2022, UniLaSalle et Agco – Massey Ferguson ont réaffirmé leurs liens par la signature d’une convention au sein des locaux de la ferme historique de l’école d’ingénieurs.

UniLaSalle et Agco - Massey Ferguson affichent depuis quelques années une proximité en matière de recherche et de formation. Unis depuis 2015 par la chaire agro-machinisme et nouvelles technologies, avec d’autres équipementiers, ils associent leurs savoir-faire respectifs au service des étudiants et de l’agroéquipement avec l’ouverture d’un parcours d’approfondissement pour les ingénieurs et d’un bachelor.

En 2022, l'institut polytechnique et le constructeur installé à Beauvais renforcent leur volonté de collaborer ensemble par la signature d'une convention de partenariat ayant pour but de contribuer conjointement au développement de l’agriculture de demain, et ainsi faire de Beauvais le « barycentre de l'agro-machinisme », explique Thierry Lhotte, vice-président et directeur général de Massey Ferguson Europe et Moyen-Orient.

Concrètement, ce partenariat se traduit par l'accueil d'étudiants UniLaSalle en stage ou apprentissage sur le site Agco – Massey Ferguson, et la formation continue des collaborateurs du tractoriste sur le campus d'UniLaSalle, permettant à ces derniers d’approfondir leur compréhension de leurs clients agriculteurs.

Avec ce partenariat, UniLaSalle et Agco entendent poursuivre leurs collaborations avec des projets en cours de développement tel que l’organisation conjointe de visites de groupes d’agriculteurs français ou étrangers.

