Info firme Naïo Technologies fête son dixième anniversaire

• Éloïse Boone • Terre-net Média

Pionnier en matière de robotique cultures, Naïo Technologies a fêté ses 10 ans en novembre. Créée en 2011, la start-up toulousaine a déjà livré plus de 250 machines à travers le monde. Aujourd'hui au catalogue, une gamme de cinq robots : Oz, Dino et Ted, et la commercialisation prochaine de deux supplémentaires.

En 2021, Naïo Technologies c'est : 70 salariés, plus de 250 machines commercialisées à travers le monde, plus de 60 000 hectares travaillés, pour une gamme de cinq robots : Oz, Dino, Ted, ainsi que deux autres nouveautés qui seront dévoilées prochainement, dont un robot pour le désherbage des betteraves sucrières. Naïo Technologies, c'est d'abord l'association de deux ingénieurs en robotique, Aymeric Barthes et Gaëtan Severac en 2011. Leur objectif était d'apporter une solution à la demande d'un producteur de se faire assister par un robot dans les tâches chronophages, pénibles et répétitives. Lire aussi : G. Séverac (Naïo) : « Proposer des robots agricoles répondant à de réels besoins » Après deux ans d'ébauche et d’essais, le premier robot a été commercialisé en 2013. Il s'agit d'Oz, un petit robot de désherbage mécanique inter-rang, premier robot agricole destiné à une utilisation au champ sur le marché. En 2016, Dino et Ted rejoignent Oz au catalogue Naïo. Dino est un robot de désherbage mécanique destiné aux cultures en planches, Ted est quant à lui destiné au secteur viticole. En 2020, en parallèle de l'évolution des robots Oz et Ted, Naïo lance aux États-Unis "Robot As A Service", une offre complète de prestation de services robotisé des robots Oz et Dino, à destination des maraîchers américains. Cette offre a rencontré un franc succès, puis qu'elle dispense l'agriculteur d'investissements, que ce soit technique ou financier. L'offre sera étendue au robot Ted dès 2022, toujours aux États-Unis. Vous pouvez retrouver les robots Naïo Technologies au Fira (Forum International de la Robotique Agricole), du 7 au 9 décembre 2021 à Toulouse.

