Info firme New Holland Agriculture nomme son vice-président

•

New Holland Agriculture vient de confier la fonction de vice-président à Sean Lennon. Présent dans le groupe CNH depuis 18 ans, il en connaît beaucoup sur les ficelles du métier en termes d'après-vente, du service à la clientèle et de la gestion des produits.

Sean Lennon vient d'être nommé vice-président Europe de New Holland Agriculture. Jusque là, c'est Carlo Lambro qui occupait cette fonction par intérim. Ce dernier conserve évidemment son poste de directeur de New Holland Agriculture Global.

À lire aussi >> Parts de marché tracteurs - John Deere repasse devant New Holland en 2019

Fort de 18 ans d'expérience au sein du groupe CNH Industrial, Sean Lennon en connaît un rayon dans l'après-vente, le service à la clientèle et la gestion de produits. Et notamment les tracteurs. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur agricole et de gestion d'entreprise du Writtle University College en Essex, au Royaume-Uni, il a rejoint New Holland en 2002. Depuis, l'homme a monté les échelons au sein de l'organisation et a travaillé dans différentes parties du monde.

« Cette nouvelle fonction me permettra de rester fidèle à l'engagement de New Holland pour pérenniser la réussite de la marque et de nos activités en Europe », affirme Sean Lennon, vice-président des opérations commerciales New Holland en Europe.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net