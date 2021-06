Tracteur McCormick Patricia Pop sillonne les routes roumaines à bord du X7.264 VT-Drive

McCormick et Patricia Pop se lancent sur les routes roumaines pour faire découvrir l'agriculture via une émission de télé. Pour le constructeur italien, c'est aussi une manière de lancer le tracteur sur le marché local.

McCormick entame son 3e voyage en tracteur sur les routes roumaines. Aux commandes, Patricia Pop, la blogueuse et présentatrice télé locale. Son périple a démarré le 17 mai et devrait s'étendre jusqu'au 11 juillet !

L'aventure a pour objectif de découvrir l'agriculture, la gastronomie et les attractions touristiques locales. Après avoir visité les régions du sud et de l'ouest du pays, elle se poursuit dans une douzaine de comtés de l'Est et sera filmée pour la télévision. Pour les fans de la marque, l'émission sera diffusée sur Agro TV, la chaîne spécialisée dans l'information agricole en Roumaine.

Un tracteur de 240 ch bénéficiant des dernières mises à jour électroniques

En outre, la 3e édition permet à Patricia de s'installer aux commandes du tracteur McCormick X7.624 VT-Drive de 240 ch. L'engin bénéficie du moteur six cylindres de 6,7 l de cylindrée et conforme aux exigences de la norme Stage V. Techniquement, le tracteur est équipé de cinq boutons programmables Myfunctions, situés sur le joystick multifonction VT-easy Pilot.

Le logiciel du terminal Data Screen Manager a été mis à jour et profite du système de gestion Fleet Management. Le modèle circulant est doté de sa robe rouge métallique et est animé grâce à la boîte à variation continue VT-Drive. Il bénéficie aussi de la cabine et de l'essieu avant suspendus pour optimiser le confort de l'opérateur.

L'opération est une manière originale d'introduire le tracteur sur le marché roumain, faisant figure d'avant-gardiste. Du côté de Patricia Pop, elle a démarré le voyage à Greci, dans le département de Tulcea, et devrait passer par les départements de Braila, Galati, Vrancea, Bacau, Vaslui, Neamt, Suceava et Botosani. L'arrivée est fixée à Lasi le 11 juillet.

