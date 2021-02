Info firme 500 000 références de pièces détachées au catalogue Manitou Group Parts

Pour simplifier son offre et le travail de préparation des commandes, Manitou regroupe les 500 000 pièces détachées de ses machines Manitou, Gehl et Mustang by Manitou sous une même marque : Manitou Group Parts.

Le groupe Manitou annonce la création de sa marque de pièces de rechange : Manitou Group Parts. L'objectif est de simplifier l'offre pour les agriculteurs et de réduire l'empreinte environnementale du groupe.

Depuis l’évolution de sa stratégie de marques commerciales, pour Manitou, Gehl et Mustang by Manitou, le groupe a entamé une démarche de simplification de son offre de pièces de rechange. Auparavant, deux marques existaient : XPRT pour les machines Gehl et Mustang by Manitou et Manitou pour le matériel éponyme. Désormais, le constructeur regroupe tout sous la marque Manitou Group Parts. Les agriculteurs qui recherchent des pièces de rechange devraient donc s'y retrouver plus facilement. Idem du côté de la préparation des commandes avec un emballage commun à toutes les pièces.

Moins d'encre, moins d'emballage et des cartons 100 % recyclables

Valérie Mougin, responsable du projet "expérience client pour la pièce de rechange", précise : « Manitou Group Parts est la concrétisation de l’harmonisation de nos marques de pièces de rechange. Notre objectif est d’améliorer la lisibilité de notre marque. Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre démarche RSE : nous avons revu la conception des colis avec nos fournisseurs dans le but de limiter la consommation de matières premières et de rationaliser les coûts. Nous utilisons moins d’encre sur les cartons, moins de plastique pour emballer et des cartons certifiés recyclables à 100 %. »

Les colis arborent le nouveau logo, regroupant Manitou, Gehl et Mustang by Manitou sous la même couleur. Les 500 000 références de pièces seront donc au même catalogue. L'activité regroupe près de 200 collaborateurs, qui préparent et expédient plus de 9 000 lignes de commandes chaque jour. Les neuf centres logistiques du groupe sont installés en France, en Italie, en Russie, aux États-Unis, au Brésil, à Singapour, en Inde et en Afrique du Sud.

