Pneumatiques Alliance Des dimensions supplémentaires pour plus de polyvalence dans la gamme A585

La gamme Alliance A585 s'étoffe grâce à cinq dimensions supplémentaires. Le pneu offre plus de polyvalence aux engins agricoles, renforce leur stabilité et sur des machines de manutention, augmente leurs capacités de charge.

Alliance étoffe sa gamme de pneumatiques agricoles A585 lancée en 2019. Un modèle polyvalent dont la ceinture en acier le rend à l'aise autant sur les surfaces dures que les graviers et la terre.

Quand il est monté sur les chariots élévateurs télescopiques ou les chargeurs compacts, la bande de roulement de l'Alliance 585 a été conçue pour offrir robustesse et longévité. La marque le qualifie de pneu spécialisé pour les opérations difficiles bénéficiant d'un indice de vitesse B (50 km/h).

Surface de contact au sol supérieure

La tendance s'oriente vers des engins agricoles plus polyvalents, capables d'effectuer de multiples tâches dans les exploitations. Pour accroître cette polyvalence, les pneus doivent résister en toutes circonstances. La bande de roulement profite de gros pavés multidirectionnels et d'une surface de contact avec le sol plus importante. Résultat : le déplacement est facilité quel que soit le type de surface. La stabilité y gagne aussi ; elle augmente même avec de lourdes charges et sur des terrains vallonnés.

En outre, la profondeur de la bande de roulement est plus élevée. Le rapport caoutchouc/creux fiabilise la traction et l'accroche. Sans oublier la capacité autonettoyante sur surface meuble. En clair : construction à ceintures en acier, flancs renforcés et composants spéciaux contribuent à protéger la roue contre les crevaisons, les coupures et autre agressions de la bande. Idem côté flancs, dont la capacité de charge accroît. Le manufacturier propose dorénavant cinq dimensions supplémentaires : 400/70 R18, 400/70 R20, 500/70 R24, 340/80 R18, 440/80 R24 (en plus du 460/70 R24 déjà existant).

