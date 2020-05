Pneumatique Trelleborg Le TM1000 deviendra t-il le meilleur pneu agricole de l'année 2020 en Espagne ?

Le pneu TM1000 ProgressiveTraction de Trelleborg a été nominé dans la catégorie “meilleur pneu agricole 2020’’ par la revue espagnole spécialisée dans les pneumatiques et dédiée aux professionnels du secteur.

79 candidats, répartis dans 8 catégories, concourent au prix du meilleur pneu agricole de l'année. Le TM1000 ProgressiveTraction de Trelleborg est nominé pour sa technologie et ses performances. Sans oublier la contribution qu'il apporte à l'agriculture en termes d'innovation et de réduction de l'impact environnemental.

La technologie ProgressiveTraction restitue toute la puissance du tracteur ou de la machine, réduit les contraintes au sol et augmente les performances sur route. Ramon Martinez, directeur général de Trelleborg Wheel Systems en Espagne et au Portugal, reconnaît que « cette nomination est une reconnaissance pour le travail du département R&D, les forces de vente et le marketing. Et nous en sommes fiers ».

3 % de consommation en moins et 5 % de durée de vie en plus

La bande de roulement ProgressiveTraction est conçue pour répondre aux exigences des engins les plus récents. Elle augmente la capacité du pneu à transmettre la puissance au sol, sans augmenter le tassement. En outre, le double crampon limite les vibrations, minimise la dissipation d’énergie, réduit la consommation de carburant et améliore la longévité du pneu. Selon les résultats des tests conduits, la technologie ProgressiveTraction diminue la consommation de carburant de 3 % et renforce la longévité du pneu de 5 %.

