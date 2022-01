Deutz-Fahr La série 6C entre dans la place !

Deutz-Fahr vient de présenter une nouvelle série de tracteurs : la série 6C. Tracteurs polyvalents par excellence, les trois modèles de la série peuvent répondre aux attentes de la polyculture, que ce soit aux semis ou encore à la pulvérisation. Ils peuvent également intégrer des technologies comme le guidage et la télémétrie.

Simplicité, technologies, confort, tels sont les principaux atouts des tracteurs de la série 6C dévoilés par Deutz-Fahr ce vendredi 28 janvier. Tracteur de tête sur une petite exploitation en polyculture élevage, ou encore tracteur à tout faire dans une exploitation de taille moyenne, ces tracteurs sont polyvalents, que ce soit au chargeur ou dans les champs.

Moteur 4 cylindres et stage V

Les Deutz-Fahr 6C sont équipés de moteurs Deutz 3.6L TCD quatre cylindres avec injection de carburant par rampe commune de 1 600 bars, avec un ventilateur viscostatique ou e-VISCO et un filtre à air PowerCore, qui garantissent puissance et économie de carburant. Ces moteurs développent une puissance de 123 ch/90.3 kW à 136 ch/99.8 kW et 143ch/105kW avec boost.

La Série 6C accède à la norme Stage V et se voit équipée du recyclage des gaz d'échappement, DOC, FAP Passif sans injection de carburant et du système SCR (Adblue). Les courbes de couple et de puissance ont également été retravaillées pour obtenir des améliorations sur toute la plage d’utilisation. Le 6C se voit également doté d’un boost de 7 chevaux, cette puissance supplémentaire est disponible au-delà de 15 Km/h ou dès que la prise de force est en fonctionnement.

La série 6C est disponible avec trois transmissions différentes Powershift, RVShift et TTV. Le 6C Powershift sera disponible avec des transmissions allant de 40+40 avec doubleur, à 60+60 avec tripleur et APS (passage des vitesses automatique).

Un nouveau concept de transmission : la RVShift

Le 6115C à 6135C se voient équipés d’un nouveau concept de transmission : la RVShift une transmission Full Powershift à 20+16 rapports sans rupture de couple. Cette transmission innovante pourra être utilisée comme une transmission à variation continue de 0 à 5 Km/h avec l’option rampante et à vitesse maximale avec l’utilisation du mode MaxSpeedEco (Mode Auto des tracteurs TTV).

La RVShift est dotée d’un système d’automatisation du passage des vitesses (APS) réglable en mode Champ ou Transport pour une simplicité d’utilisation optimale. Cette transmission est composée de nombreuses autres fonctions d'aide à la conduite comme le mode séquentiel ou le Stop&Go advanced.

Un système hydraulique commandé uniquement avec un joystick en croix

L’attelage arrière est parfaitement adapté à la gamme d'applications polyvalentes de la série 6C. Le relevage arrière à commande électronique de la série 6C dispose d'une capacité allant jusqu'à 7 tonnes. Le débit hydraulique allant de 90 l/mn à 120 l/mn LS permet d'alimenter jusqu'à 4 distributeurs arrières disponibles en version mécanique ou mixte (2 mécaniques + 2 électrohydrauliques). Le relevage avant d’une capacité de 3 000 kg, a la possibilité d’être commandé par un distributeur indépendant électrohydraulique.

La particularité innovante du système hydraulique du 6C, est l’ensemble des distributeurs électrohydrauliques commandé uniquement grâce à un joystick électrohydraulique en croix (distributeurs arrière, relevage avant et ligne auxiliaire ainsi que le chargeur). Le tracteur peut également être équipé du Ready Kit chargeur avec la commande du chargeur intégré sur l’accoudoir sur la version RVSHIFT et TTV. La série 6C offre jusqu’à 4 rapports de PDF pour une polyvalence maximale.

Trois modèles de cabine au choix

Trois cabines différentes sont disponibles pour la série 6C : TopVision, TopVision + et TopVisionPro. La différence entre ces trois cabines se trouve dans l’habitacle. On retrouve la technologie hydro silent-block permettant de diminuer les vibrations de 40 % et ainsi d’améliorer le confort de l’utilisateur. Une suspension mécanique de la cabine est également disponible en option pour accroitre l’expérience de confort de conduite.

Les 6C RVShift et TTV sont équipés d’un accoudoir multifonctions regroupant l’essentiel des fonctions liées à l’utilisation globale du tracteur. La version TTV intègre sur son accoudoir le joystick multifonction MaxCom présent chez ses grands frères de la série 6.4 au série 9. L’éclairage n'est pas en reste sur cette machine qui peut être équipée d’un éclairage Full Led.

Le 6C a la possibilité d’être équipé de l’ensemble des équipements du Smart Farming Solution, qui lui offre la possibilité d’accéder à l’ autoguidage intégré dans le système de direction d’origine avec une précision allant jusqu’au RTK avec l’antenne SR20, ainsi que du Fleet Management pour la gestion de flotte. L'ensemble de ces technologies ainsi que les fonctionnalités tracteur sont quant à elles réglables dans le terminal tactile iMonitor.

Découvrez la vidéo de lancement de la série 6C :

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net