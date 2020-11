Boîtier connecté Deux capteurs supplémentaires pour faciliter le suivi du matériel chez Karnott

Karnott fait évoluer son dispositif de suivi du matériel grâce à deux nouveaux capteurs. Le boîtier principal suffit pour tracer l'activité du tracteur et de son outil, sur lequel le boîtier outil suffit pour identifier chaque outil. Idem pour l'opérateur. Il suffit d'attacher le capteur chauffeur au porte clé pour suivre le travail quotidien.

Jusque là, l'agriculteur qui souhaitait suivre son attelage devait installer un boîtier sur chaque matériel. Karnott a modifié son système de sorte à ce qu'un seul dispositif fixé sur le tracteur suffise pour obtenir les informations de l'engin et du semoir attelé.

À lire aussi >> Pneumatique agricole - Nokian Tyres connecte ses pneus pour gagner en durée de vie

En clair, il suffit de compléter l'installation grâce au module outil. Celui-ci capte les données d'utilisation du matériel et les transfère automatiquement sur le boîtier principal Karnott fixé sur le tracteur. La liaison entre les deux s'établit via le Bluetooth et permet ainsi de transférer les informations en temps réel sur l'application.

Karnott chauffeur : pour tracer l'activité de chaque opérateur

L'agriculteur retrouve ainsi l'intégralité du parc de la ferme directement sur son compte. Plus besoin de multiplier les connexions, d'où le gain de temps et de praticité du système. Chaque capteur bénéficie de sa propre batterie, dont l'autonomie est de trois ans selon le constructeur.

Autre nouveauté : le Karnott chauffeur. Le capteur s'attache au porte clé du conducteur et ainsi identifie qui est au volant. Il suit le déplacement du matériel agricole et de l'opérateur. Plus besoin de noter les travaux effectués dans la journée, le dispositif s'en charge automatiquement. L'information remonte aussi sur l'application via le boîtier principal.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net