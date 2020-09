Pneumatique agricole Nokian Tyres connecte ses pneus pour gagner en durée de vie

Nokian propose quatre modèles de pneumatiques agricoles connectés. Objectif : allonger leur durée de vie grâce aux données et aux alertes envoyées directement sur l'engin.

La transformation numérique des pneumatiques change la conduite et la gestion des flottes de véhicules. Présentés à Agritechnica en 2019, les pneus Intuitu sont disponibles pour certains tracteurs. En Finlande, les premiers exemplaires circulent déjà.

Le capteur mesure la pression du pneu et transmet l'information sur l'application mobile. Idem côté température de la roue. L'agriculteur enregistre ses pneus via l'appli et récupère ensuite les données. En cas de problème, le dispositif envoie une alerte à l'opérateur. La durée de vie de l'équipement devrait en bénéficier.

Quatre modèles intelligents

L’entreprise finlandaise Jari Suontausta utilise la technologie Intuitu sur ses trois tracteurs. Les habitudes de travail ont changé grâce à la dimension numérique des pneus.

La vente de modèles intelligents Nokian Tyres Intuitu démarrent d'abord en Finlande, sur les quatre modèles phares de pneus tracteurs Nokian Tyres : Nokian Ground King, Nokian Tri 2, Nokian Hakkapeliitta Tri et Nokian Tractor King. Les premières commandes devraient quitter l'usine ce mois-ci.

Dans un premier temps, la prise de commande se fera par l’intermédiaire de la chaîne de concessionnaires de pneus Vianor, puis d’autres concessionnaires suivront. Les pneus seront livrés dans les délais habituels.

