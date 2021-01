Robotique agricole Kubota investit 20 millions d'euros dans Tevel Aerobotics Technologies

Pour affirmer sa volonté de regarder vers l'avenir, Kubota investit 20 millions d'euros dans la robotique agricole. La marque japonaise propose des solutions innovantes pour la cueillette de fruits grâce à des drones autonomes. Une façon de sécuriser la production alimentaire mondiale et de palier à la pénurie de main d'œuvre, accélérée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Kubota regarde vers l'avenir et annonce son investissement de 20 millions d'euros dans Tevel Aerobotics Technologies, acteur sur le marché de la robotique agricole via ses drones cueilleurs de fruits autonomes.

Le constructeur japonais accélère donc sa stratégie d'innovation en matière de produits et services agricoles. La pandémie de Covid-19 laissant la mondialisation dans l'impasse, le groupe Kubota étend son périmètre commercial pour fournir davantage de solutions intégrées, collaboratives et des avancées technologiques à la profession.

Des robots pour palier à la pénurie de main-d'œuvre

Chaque année, plus de 800 millions de tonnes de fruits sont produites sur environ 70 millions d'hectares, soit une valeur marchande annuelle de 1 000 milliards de dollars. Les agriculteurs dépensent chaque année 100 milliards de dollars pour la cueillette des fruits et recrutent plus de 10 millions de travailleurs temporaires pour une courte période afin de cueillir leurs fruits. Les travailleurs saisonniers sont de plus en plus difficiles à recruter et à former. De plus, il faut bien souvent leur fournir un logement temporaire.

La saison est une contrainte majeure qui met en péril l'investissement et la rentabilité, sans compter la capacité à cueillir les fruits dans un délai court. En outre, en raison de la complexité des passages de frontières et des voyages internationaux pendant la pandémie, la crise du Covid-19 a aggravé la pénurie de main-d'œuvre et a augmenté le risque d'indisponibilité de travailleurs migrants. C'est ce qui explique que la solution proposée par Tevel accroît la sécurité alimentaire mondiale en fournissant une chaîne d'approvisionnement disponible et fiable.

