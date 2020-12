Robotique agricole Tevel Aerobotics Technologies, prix du meilleur concept au Fira 2020 !

Sébastien Duquef Terre-net Média

Le prix récompense le robot le plus original et le plus à même de contribuer à produire de la nourriture durable et en quantité plus importante. En 2020, Tevel Aerobotics Technologies a séduit le jury composé d'experts et d'internautes.

Lors de son édition digitale de 2020, le Fira (forum international de la robotique agricole) et le magazine Future Farming ont décerné le prix du meilleur concept de robot 2020. C'est Tevel Aerobotics Technologies qui a remporté la distinction ! À lire aussi >> Robotique agricole - La nouvelle génération Fendt Xaver perd une roue et gagne en maniabilité Des ingénieurs et des inventeurs passionnés travaillent dur au développement de robots de plein champ dont l'objectif est d'améliorer le quotidien des agriculteurs, tout en réduisant le recours aux produits phytosanitaires et en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Robot le plus apte pour produire de la nourriture plus durable Le prix "Best Concept Field Robot 2020" est l’élection du robot le plus original, et qui a le potentiel pour contribuer à produire de la nourriture de manière durable. Le jury est composé de Future Farming, Gofar et Wageningen University. Il a ainsi sélectionné 3 finalistes parmi les 10 meilleurs projets de robot. Ensuite, c'est le public qui a voté en ligne pour élire le vainqueur. Pour cette édition 2020, c'est donc la société Tevel Aerobotics Technologies qui a séduit les internautes. L’association Gofar (Global Organization for Agricultural Robotics) a été fondée il y a un an par Naïo Technologies, Axema et RobAgri. L’objectif de l'initiative est de structurer la promotion de la filière et donner un coup d’accélérateur à son développement, pour accompagner la transition agricole et écologique à l’international. Quant au gagnant, il vient d'Israël et développe des robots autonomes volants, utilisés par exemple pour la cueillette de fruits (pommes, pêches, nectarines, poires, prunes, avocats). La start-up travaille également sur des fonctionnalités d'éclaircie et d'élagage.

