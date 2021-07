Dispositif de freinage La gamme Arion CMatic embarque une fonction de maintien en ligne de la remorque

Le dispositif de freinage automatique de maintien en ligne de la remorque est disponible en option sur les tracteurs Claas Arion bénéficiant de la transmission CMatic. L'option améliore la stabilité de l’ensemble tracteur-remorque dans les descentes et sur sols glissants. Sans compter le gain en termes de confort.

Claas ajoute une option sur sa gamme de tracteurs Arion 500 et 600 équipés de la transmission CMatic. L'objectif est de renforcer la sécurité des opérateurs dans les travaux de transport et de leur faciliter la tâche en conditions difficiles.

En période de moisson, tracter une remorque chargée en pente ou une presse à balles rectangulaires en dévers peut s'avérer difficile, d'autant plus que le personnel n'est pas toujours bien formé. La marque allemande propose donc son système de freinage automatique qui maintient en ligne la remorque.

Moins de démultiplication de la boîte et plus de régime moteur

Le dispositif assiste le conducteur, avec quatre fonctions, et s'enclenche automatiquement dès qu’il détecte une force de poussée élevée sur le tracteur. La solution s’appuie sur les informations du capteur intégré à la transmission, qui enregistre le couple résistant du moteur et les forces de poussée au niveau de la chaîne cinématique.

Le conducteur peut renforcer le freinage de l’ensemble tracteur-remorque en actionnant le levier d'avancement vers l’arrière. La décélération augmente grâce à moins de démultiplication de la transmission et davantage de régime moteur. Avec une décélération maximale, le freinage pneumatique s’enclenche automatiquement pour réduire la vitesse d’avancement et maintenir la traction entre le tracteur et la remorque. En outre, le système enclenche de manière automatique le freinage pneumatique de la remorque dès qu'une importante poussée s'exerce sur le tracteur.

Fonction utilisable avec le régulateur de vitesse activé jusqu’à 20 km/h

Résultat : l'automatisme maintient en ligne la remorque et peut être utilisé avec le régulateur de vitesse activé et jusqu’à 20 km/h. En pente légère et à faible charge, la valeur du régulateur de vitesse est automatiquement conservée si le freinage automatique est activé. Dès que la pente est plus raide et la charge plus élevée, la vitesse de consigne du régulateur de vitesse est légèrement dépassée. La fonction devrait renforcer la sécurité quelles que soient les conditions.

Autre atout : le confort. La technologie gère aussi l'inversion de sens de marche lorsque le tracteur est attelé. Le freinage s'amorce dès que le conducteur change de sens d’avancement avec le levier inverseur ou le joystick CMotion. L'option est disponible dès maintenant et devrait prochainement pouvoir s'installer sur les modèles fabriqués en 2020.

