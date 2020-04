Covid-19 Le groupe italien Argo Tractors a suspendu ses activités

Le constructeur italien Argo Tractors, propriétaire des marques Landini, Mc Cormick et Valpadana, a fermé ses usines pour limiter la propagation du Covid-19 conformément aux exigences du gouvernement italien. Même si le support technique aux agriculteurs et la fourniture en pièces détachées restent assurés, la priorité est de préserver la sécurité et la santé du personnel.

Conformément à la demande du gouvernement italien, le groupe Argo Tractors a décidé de suspendre ses activités sur le plan opérationnel et organisationnel. Objectif : limiter la propagation du virus Covid-19. Toutes les usines ont donc été fermées et ce au moins jusqu'au vendredi 3 avril 2020. Dans les bureaux de l'entreprise, le travail continue de manière réduite, de quoi assurer la sécurité du personnel et de l'environnement de travail.

À lire aussi >> Agco contraint de revoir ses prévisions de vente à la baisse

Côté support technique, la marque assure aussi la continuité. Idem avec le commerce. L'assistance aux agriculteurs est maintenue par email et par téléphone. Les concessionnaires continuent de fournir les pièces détachées pendant la fermeture des usines et dans la meure du possible.

Prêt à redémarrer dès que possible

À l'heure actuelle, la crise sanitaire majeure exige de la part des Européens un sens e responsabilités et un engagement important de chacun. Argo Tractors se préoccupe de la santé de ses employés, clients et fournisseurs ; la priorité est mise sur la protection et à la sécurité de chacun d'entre eux. Désormais, le tractoriste surveille l'évolution de la situation et se tient prêt à réagir rapidement de façon à redémarrer l'activité aussitôt que les conditions le permettront.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net