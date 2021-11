Massey Ferguson Le MF 7S.210 vient compléter la gamme des 7S

• Éloïse Boone • Terre-net Média

Avec son moteur AGCO Power 6,6 litres stage V et sa transmission Dyna-VT de série, le Massey Ferguson 7S.210 relie les gammes 7S et 8S sur le segment des tracteurs de 200 chevaux.

Un cinquième modèle vient s’ajouter à la gamme de tracteurs 7S de Massey Ferguson, il s’agit du 7S.210. Il dispose d’un moteur AGCO Power de 6,6 litres de 210 chevaux, d’une transmission Dyna-VT de série et d’un empattement de 2,88 m (contre 3,05 m pour un tracteur MF 8S.205). Il est disponible en version Efficient ou Exclusive.

Ses principales caractéristiques sont :

• Un moteur 6 cylindres de 6,6 litres, conforme à la réglementation Stage V, qui délivre une puissance maximale de 210 chevaux et un couple de 860 Nm dans toutes les applications. Une surpuissance supplémentaire (EPM) de 10 chevaux est disponible pour ce modèle.

• Une transmission Dyna-VT Super ECO de série qui offre précision, souplesse et confort. Elle permet d’atteindre les 40 km/h à 1 450 tr/min.

• Une capacité de charge importante avec un relevage arrière d’une capacité de 9,6 tonnes et jusqu’à 4 tonnes à l’avant. Par ailleurs, la conception de ce tracteur permet d’afficher un poids total autorisé en charge (PTAC) de 14 t et un poids total roulant autorisé (PTRA) de 44 t.

• Un terminal Datatronic 5, avec une interface intuitive et simple d’utilisation, doté d’un nouvel écran tactile plus lumineux et plus clair. L’activation du guidage, la connectivité Isobus, la coupure de tronçons s’opèrent via ce terminal. Une option sur ce Datatronic 5 permet désormais de commander les fonctions radio, écoute de musique et appels directement depuis le terminal (via Bluetooth, USB ou prise auxiliaire).

La connectivité comme alliée au quotidien

Il est également possible de connecter le MF 7S.210 (comme tous les modèles de tracteurs MF 7S) à MF Connect, la solution de télémétrie Massey Ferguson. Cela comprend un abonnement de 5 ans, qui est de série. MF Connect permet d’avoir accès en temps réel à la consommation de carburant, l'emplacement de la machine et la surveillance des codes erreur.

Une nouvelle fonction Geofencing améliore la gestion logistique et la sécurité en envoyant des alertes sur vos supports mobiles tels que votre smartphone si une machine quitte ou entre dans une zone prédéfinie.

