Farming Simulator 22 Le plus célèbre des jeux de simulation agricole sort aujourd'hui !

• Éloïse Boone • Terre-net Média

Ceux qui avaient pré-commandé le coffret collector l'ont déjà entre leurs mains, mais pour les autres, après des mois d'attente, le jeu sort enfin aujourd'hui ! Les passionnés de ce jeu de simulation agricole vont pouvoir entre autres découvrir de nouveaux univers, de nouvelles fonctionnalités, et retrouver les dernières nouveautés en matière de matériel agricole.

De nombreuses nouveautés sont au programme dans Farming Simulator 22, comme par exemple :

- la culture d'olives, de sorgho, les vignes,

- la culture en serres,

- l'apiculture,

- les ouvriers intelligents ...

Grosse nouveauté au niveau des cartes de jeu, une carte française sera disponible de base dans le jeu. Inspirée des paysages de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de Nouvelle-Aquitaine et en particulier du village de Beynac-et-Cazenac, classé parmi les plus beaux villages de France, vous serez plongé dans une ambiance traditionnelle avec ruines, château, filature, rivière et vieilles voitures.

Découvrez en avant-première ce paysage dans cette vidéo :

