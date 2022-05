Info firme Le T6 Methane Power enfile sa robe rose, signe de durabilité, au Giro d'Italie

New Holland enfile sa robe rose au Giro d'Italie pour communiquer sur son tracteur au méthane et la durabilité de l'activité. Le T6 Methane Power est désormais entré en production et donc disponible à la vente dès maintenant.

New Holland doit présenter son tracteur T6 Methane Power sur le parcours du Giro d'Italie 2022. Comme d'autres avant lui, le constructeur s'intéresse au sport pour diffuser le message selon lequel la marque s'oriente vers la durabilité de son activité.

Et en effet, le tracteur est capable de changer la donne grâce à son empreinte négative lorsqu'il est alimenté par du biométhane fabriqué à partir de lisier. Le T6 Methane Power sera présenté dans une production spéciale pour le Giro d'Italie, dévoilée pour la première fois sur un modèle T5.120 Dynamic Command exposé au salon Fieragricola de Vérone en mars dernier.

Une épreuve réservée aux vélos à assistance électrique

Dans son maillot personnalisé, le tracteur sera le reflet de l'engagement pour la performance et la durabilité que la marque partage avec le tour d'Italie. Selon Calo Lambro, président de New Holland : « Le T6 Methane Power est le point d'orgue du travail de pionnier réalisé par la marque pour développer la technologie du méthane et l'un des résultats les plus tangibles de notre stratégie Clean Energy Leader ».

New Holland participera au tour avec une équipe composée d'employés, de concessionnaires et des clients. A noter que c'est le seul événement comportant une épreuve par étapes dédiée aux vélos avec assistance au pédalage. Elle se déroule sur les mêmes routes et aux mêmes dates que le Giro d'Italie, et couvre les dernières sections des 18 étapes quelques heures avant les cyclistes professionnels.

