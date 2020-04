Covid-19 Massey Ferguson imprime des visières à Beauvais pour aider le personnel soignant

Sébastien Duquef Terre-net Média

Le constructeur de tracteurs agricoles installé à Beauvais met au profit du personnel soignant ses installations d'impression 3D. L'objectif est de fabriquer le châssis des visières utilisées dans les hôpitaux grâce à ses imprimantes 3D. Decathlon fournit les écrans transparents et HP les consommables pour l'impression. De quoi approvisionner le personnel soignant et contribuer à la sortie de crise sanitaire au plus vite.

Massey Ferguson répond à l'appel lancé par l'association française baptisée " les visières de l'espoir". La plateforme média spécialisée dans l'impression 3D, 3DNatives.com, a appris que l'hôpital de Caen en Normandie allait manquer d'équipement de protection individuelle pour protéger son personnel. En cause, la demande très forte. À lire aussi >> L'agro-équipement débraye ses usines une à une ! L'initiative repose sur le réseau d'entreprises installées en France. Leurs compétences et leur capacité de production additive en vue de faciliter le travail du personnel soignant visent à répondre à la demande immédiate de 13 000 visières pour alimenter 94 hôpitaux et centres médicaux du territoire national. Le châssis des visières imprimé à Beauvais 4 Massey Ferguson allait justement démarré la fabrication de pièces de petite série pour ses tracteurs et pour son atelier personnalisation sur le site Beauvais 4, l'ancienne usine Froneri. Une semaine de tests réussis qui signaient le début de la fabrication le 1er avril dernier. Le site étant arrêté en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le constructeur a décidé de se lancer dans la fabrication de visières. « C'est la modeste contribution de l'entreprise, mais pleine de sens pour aider à stopper la pandémie », a déclaré Boussad Bouaouli, vice-président manufacturing Agco Beauvais. Grâce à l'impression 3D, le tractoriste peut quasiment tout faire. Une opportunité saisie pour répondre à la pénurie de pièces nécessaires pour fabriquer des visières. Le cadre est donc imprimé via la technologie 3D, ainsi que l'écran en plastique transparent qui protège les travailleurs. Le processus de conception et de production a été approuvé par le personnel médical de l'hôpital de Caen. HP fournit les matériaux d'impression et Decathlon les écrans plastiques transparents. 3 semaines au service du personnel soignant Massey Ferguson fabrique donc le cadre, élément indispensable pour assembler les pièces. Depuis le 6 avril, et pour au moins les trois prochaines semaines, la marque produira des visières et les donnera au profit du personnel médical, qui travaille dur pour sauver des vies dans la communauté.

