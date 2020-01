Usine Massey Ferguson 40 millions d'euros pour agrandir le site de Beauvais !

Martin Richenhagen, président du groupe Agco, a confirmé le rachat de l'ancien site Froneri et l'investissement de 40 millions d'euros pour développer le site picard. 200 emplois supplémentaires qui devraient booster l'économie locale. Le site Massey Ferguson deviendrait donc le plus gros centre d'expertise mondiale de la marque.

Agco vient d'annoncer l'agrandissement de son usine installée à Beauvais (Oise). Martin Richenhagen, chairman, président et président directeur général du groupe l'a confirmé à l’occasion du sommet "Choose France", présidé par le président de la République Emmanuel Macron à Versailles.

15,7 ha supplémentaire pour le site Agco de Beauvais

« Nous sommes ravis de tenir la promesse faite il y a un an, quasiment jour pour jour, à l’occasion de l’inauguration du centre logistique baptisé Beauvais 3. Nous avions annoncé l’acquisition des 15,7 ha du site voisin de l’ex entreprise Froneri. Rachat effectif depuis le 19 septembre 2019 », a déclaré Martin Richenhagen.

Le constructeur de machines agricoles devrait donc investir 40 millions d’euros supplémentaires pour développer le site et le rendre à la pointe de l’industrie 4.0. Selon le dirigeant, le projet s’accompagnera de la création de 200 emplois durables, qui s’ajoutent à la centaine déjà créée depuis l'ouverture de Beauvais 3 en septembre 2018. Résultat : Agco aura créé 300 emplois pour participer à l’économie locale, faisant de Beauvais le site mondial de Massey Ferguson.

54 ha à Beauvais et 2 500 salariés pour Massey Ferguson

L'expansion du site devrait également s’accompagner de l’intégration de nouvelles activités par intégration verticale, comprenant :

L'atelier de personnalisation de tracteurs.

La fabrication additive, permettant d’utiliser l’expertise acquise sur la fabrication de pièce prototypes, par impression 3D, pour la fabrication de pièces de petites séries, complexes et de pièces personnalisées, supportant l’atelier de personnalisation de tracteurs. L'activité débutera en février 2020 avec les pièces plastiques et courant 2021 pour les pièces métalliques.

La production interne de tubes hydrauliques, actuellement sous-traitée en Europe et en Asie. Démarrage prévu en avril 2020.

Le reconditionnement de boites de vitesses pour proposer une alternative moins coûteuse au remplacement par un modèle neuf. Les transmissions reconditionnées quitteront l'usine entièrement remises à neuf et selon les mêmes spécifications que l’OEM standard.

10 nouvelles gammes de tracteurs lancées d'ici 2023

Grâce à la surface supplémentaire, Agco pourrait bien lancer des nouveautés pour garantir la croissance du groupe et de Massey Ferguson. Depuis 2015, 18 nouvelles gammes de tracteurs ont été lancées. 10 supplémentaires devraient l'être d'ici 2023.

« Le site unifié permettra au constructeur de déployer ses plans de croissances, auparavant limités par le manque de place », ajoute Martin Richenhagen. Après rénovation, le centre d’excellence Massey Ferguson pour la conception et la production de Beauvais couvrira près de 54 ha et emploiera plus de 2 500 personnes (incluant les joint-ventures Gima et Agco Finance).

