Info firme Pas de salons internationaux pour SDF en 2021

Sébastien Duquef Terre-net Média

Le groupe italien SDF, propriétaire des marques Deutz-Fahr, Same et Lamborghini, ne participera pas aux salons internationaux en 2021. Ni Eima, ni Agritechnica pour privilégier la sécurité et la santé de ses équipes.

Le groupe SDF, propriétaire des marques Deutz-Fahr, Same et Lamborghini, vient d'annoncer sa renonciation à participer aux salons internationaux en 2021. En cause : la pandémie mondiale de Covid-19, qui, outre l'absence de visibilité sur les mois à venir, ne permet pas de garantir la santé des visiteurs et des personnels du groupe. Un nouveau coup dur pour les organisateurs d'Agritechnica, après que John Deere avait déjà annoncé son retrait du salon. À lire aussi >> Agritechnica - John Deere ne participera pas à l'édition de 2021 La décision a été prise après analyse de la situation pandémique en Europe, qui malgré les mesures de contrôle et la campagne de vaccination mondiale, ne donne aucune certitude sur l'avenir. Conformément au scénario actuel axé sur la sécurité, SDF a décidé de ne pas participer ni à l'Eima, ni à Agritechnica en 2021. Selon Massimiliano Tripodi, directeur marketing et communication : « La sécurité est notre priorité depuis le début et en conséquence, nous avons décidé de ne pas participer aux salons internationaux. Nous sommes confrontés à une nouvelle ère dans les relations commerciales où les nouvelles technologies nous donnent des opportunités de contact direct avec les clients dépassant les distances physiques. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également