Agritechnica John Deere ne participera pas à l'édition de 2021 !

John Deere ne participera finalement pas à Agritechnica 2021. Décision prise en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'impossibilité de la maîtriser pour le moment.

Après avoir annoncé son retrait de tous salons agricoles jusqu'à la fin octobre 2021, John Deere vient de prolonger l'entracte et ne participera pas au prochain Agritechnica à Hanovre (Allemagne). La propagation du Covid-19 ayant déjà entraîné plus de 2,2 millions de décès à travers le monde, Alejandro Sáyago, vice-président sales & marketing pour la région 2 a déclaré : « Malgré de nombreux contrôles des mesures telles que les restrictions commerciales, le verrouillage et l'annulation d'événements, la pandémie n'a pas encore été maîtrisée de manière durable. L'avenir reste incertain en raison des mutations du virus et de la lenteur des progrès de la vaccination. Par conséquent, une protection adéquate de la population mondiale ne peut pas encore être assurée, ce qui serait une condition préalable essentielle à la participation à un salon professionnel. »

Agritechnica continuera de privilégier le dialogue entre agriculteurs et professionnels de la filière agroéquipement, la présentation de nouveaux produits et la mise en réseau au sein de l'industrie agricole. En raison des circonstances actuelles du Covid-19 et face à l'incertitude, John Deere estime qu'aujourd'hui, la sécurité de tous les participants ne peut pas être garantie. Bien que la marque regrette la décision, l'important est d'abord de maîtriser la pandémie. C'est pourquoi le constructeur soutient l'université de médecine de Hanovre, en Allemagne, en lui accordant un don de 250 000 € pour leurs recherches Covid-19. 50 000 € supplémentaires vont être versés à la DLG pour soutenir les jeunes universitaires en agriculture.

