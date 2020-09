Pneumatique Performer Extra : Firestone promet 20 % de durée de vie supplémentaire

Firestone lance sa gamme de pneus agrisoles baptisée Performer Extra. Pas moins de 43 dimensions, de 20 à 42 pouces, vont être disponibles à terme. La marque promet une réduction de l'usure de l'ordre de 20 %.

Firestone lance sa gamme de pneumatiques agricoles Performer Extra dont l'argument fort est sa durée de vie supérieure de 20 %. Moins d'empreinte carbone et un coût d'utilisation moins élevé. Le marché européen a vu 43 dimensions débarquer en juillet dernier. Sur la base des Performer 85 et 70, le modèle Extra gagne en résistance à l'usure ce qui permet au manufacturier de communiquer sur la durée de vie 20 % plus importante.

D'après Mark Sanders, directeur des ventes agricoles Bridgestone : « Le Firestone Performer Extra offre les mêmes avantages que ses prédécesseurs, couplés à la durée de vie plus longue. Celle-ci augmente de 20 %. »

Plus de traction grâce au Dual Angle

En termes de technologie, le système "Dual Angle" de la barrette améliore la traction, alors que l’option XL (Extra Load) rehausse la capacité de charge pour les tracteurs équipés d'un chargeur frontal. Le pneu dispose d'une bande de roulement auto-nettoyante et sa construction solide allie respect du sol et tenue de route. Parmi les 43 dimensions qui seront progressivement disponibles sur le marché, le manufacturier couvre les diamètres de 20 à 42 pouces.

Ce sont les ingénieurs du centre européen de R&D Bridgestone en Italie qui ont planché sur ce pneu. Côté fabrication, c'est l’usine de Puente San Miguel en Espagne qui s'y colle. Tout comme la gamme Performer 85 et 70, le pneu Performer Extra est compatible avec la plupart des tracteurs agricoles.

