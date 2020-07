Pneumatique agricole Des pneus plus innovants, de qualité et à prix compétitif chez Alliance

Steven Buyaert, nouveau directeur commercial d'Alliance France, repositionne la stratégie de la marque vers le marché du pneu haut de gamme. Le manufacturier espère grignoter des parts de marché chez les constructeurs en offrant l'innovation et la qualité nécessaire.

Steven Buytaert, nouveau directeur commercial France d'Alliance, confirme la stratégie de la marque qui vise à continuer de proposer des pneumatiques innovants, de qualité et à prix compétitifs sur le marché agricole. En 2019, le taux de croissance du manufacturier est à deux chiffres grâce au lancement de plus de 400 produits, modèles et tailles confondus.

Selon Steven, les pneus ont un impact très important sur la productivité des machines agricoles. L'innovation permet de proposer des pneus répondant au mieux aux attentes des agriculteurs. Autre objectif : gagner des parts de marché auprès des constructeurs de matériel. À l'image de Manitou, qui a élu Alliance comme le fournisseur le plus compétitif de 2019.

Agri Star II, le haut de gamme pour les tracteurs

La nouvelle stratégie vise également à renforcer le réseau de distribution de la marque. Le modèle Agri Star II présenté cette année est un pneu haut de gamme destiné aux tracteurs. Il bénéficie de la technologie SLT, limitant son usure. Davantage de tailles dans la gamme VF ont également étoffé le catalogue de la marque. En résumé, la stratégie est claire : mettre à disposition des agriculteurs des produits innovants et de qualité, le tout à prix compétitif.

