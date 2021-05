Pneumatiques Une taille supplémentaire à la gamme RideMax de BKT

BKT élargit sa gamme de pneus dédiée aux tracteurs et aux remorques effectuant beaucoup de transport. Confort, maîtrise de la trajectoire, durée de vie... les caractéristiques de la gamme RideMax sont reprises dans la dimension 525/65 R20.5.

BKT étoffe son catalogue de pneumatiques RideMax grâce à la nouvelle dimension : 525/65 R20.5. La gamme est conçue pour les travaux de transport avec des tracteurs et des remorques, qu'ils s'agisse d'applications agricoles ou industrielles. Elle a été conçue pour garantir la stabilité des engins à vitesse élevée, pour supporter de lourdes charges en vue de réduire les allers-retours et pour limiter la résistance au roulement et donc baisser la consommation de carburant du tracteur.

Côté remorque, la gamme compte les modèles RideMax FL 699, FL 693, FL 690 et FL 690 IND. Le RideMax FL 699 possède une structure en acier pour supporter la charge élevée et d'un talon renforcé pour garantir la stabilité même à vitesse élevée. Sans oublier le confort de conduite, offrant sécurité et contrôle. Le RideMax FL 693 M apporte la tenue de route, le confort et la capacité d'auto-nettoyage. Les indices de vitesse D/E de la gamme permettent d'augmenter la vitesse de déplacements sur route, entraînant un gain de temps. Le RideMax FL 690 peut transporter de lourdes charges et possède de bonnes propriétés d'auto-nettoyage. Son jumeau, le RideMax FL 690 IND est dédié aux engins industriels.

RideMax IT 697 (M+S) : durée de vie allongée de 1 000 h

Côté tracteur, ce sont les gammes RideMax IT 696 et IT 697 (M+S). Elles ont récemment été mises en avant pour leur technicité. La conception de la bande de roulement du modèle IT 696 assure l'adhérence pour les applications routières, même l'hiver. Elle garantit l'auto-nettoyage du pneu et sa faible résistance au roulement. La version RideMax IT 697 (M+S) est une option intéressante pour les tracteurs. Notamment pour les tâches hivernales. Les incisions dans la bande de roulement et la composition de la gomme améliore la stabilité, le confort et la maîtrise de trajectoire. Sans oublier la durée de vie renforcée. Le manufacturier annonce 4 000 h de travail là où les autres pneus durent plutôt 3 000 h.

