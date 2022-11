Info firme Pöttinger annonce le rachat de MaterMacc Spa

Le semoir monograine est l'outil qui manquait au catalogue de Pöttinger. Un manque désormais comblé avec l'acquisition des matériels MaterMacc. L'Autrichien continuera, dans un premier temps, de fabriquer ces semoirs aux couleurs de la marque italienne. Mais cela pourrait évoluer ensuite.

L'Autrichien Pöttinger l'a annoncé sur son stand au Sima 2022 de Villepinte : le matériel italien fabriqué par MaterMacc passe dans ses mains. Le rachat permet donc à la marque de compléter son offre de produits grâce à la gamme de semoirs monograines. L'annonce est toute fraîche, le rachat s'est finalisé le 7 novembre dernier.

MaterMacc, dont le siège est situé à San Vito al Tagliamento dans le nord de l'Italie, est connu pour sa gamme de semoirs mécaniques, pneumatiques et surtout pour ses semoirs monograines et bineuses.

La marque MaterMacc devrait d'abord perdurer

La priorité de Pöttinger a été de se doter de nouvelles technologies pour ses marchés établis. La firme autrichienne s'est fixée pour objectif de poursuivre le développement de ses technologies existantes avec des standards élevés et d'utiliser au mieux les synergies avec l'entreprise italienne.

MaterMacc emploie actuellement 80 personnes. L'accord prévoit que Pöttinger reprenne la totalité du personnel. La continuité dans l'expertise est le principal argument avancé. Dans un premier temps, la marque, le réseau de vente et de services et l'approvisionnement en pièces détachées resteront inchangés. Cependant, Pöttinger apportera son savoir-faire pour améliorer la fiabilité et la robustesse des outils.

Selon Gregor Dietachmayr, porte-parole de la direction : « Cette acquisition nous fait faire un pas de plus vers l'avenir. Les produits innovants pour une agriculture moderne et la passion des salariés de MaterMacc s'intègrent parfaitement dans l'univers de Pöttinger. »

