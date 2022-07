Massey Ferguson Pour son 175e anniversaire, le constructeur lance sa série S en édition limitée

Massey Ferguson annonce le lancement d'une gamme de tracteurs de la série S en version "Limited Edition" pour marquer le 175e anniversaire de la marque.

Comme son nom l'indique, la série limitée de tracteurs de la série S sera disponible en quantité limitée. Comme beaucoup de ses modèles emblématiques passés, le constructeur mise sur le succès de la série et espère qu'elle sera prisée par les collectionneurs.

Les engins sont disponibles à la commande dès juillet. Ils offrent un design exclusif et distinctif, à l'image de l'héritage de la marque depuis 175 ans. Intérieur de cabine et coffret cadeau personnalisés pour chaque client.

Le prochain Sima, en novembre, sera l'occasion de fêter le 175e anniversaire de la marque avec les clients. Ces tracteurs en édition limitée seront présentés et d'autres activités sont prévues sur le stand.

Chaque semaine, un fait historique de la marque MF sera dévoilé, pour offrir un panorama des machines et des innovations du constructeur depuis son lancement en 1847 par Daniel Massey de la Massey Manufacturing Company. En fin d’année, la marque devrait inviter les propriétaires de machines MF à partager leurs photos à l'occasion d'un concours, occasion pour tenter de gagner des cadeaux. Le point d'orgue devrait être donner lors du Sima, en novembre prochain. Massey Ferguson accueillera des groupes en mode VIP pour des présentations dans un espace dédié sur le stand.

Logo spécifique 175 Limited Edition

Tous les modèles de forte puissance de la série S sont donc disponibles, pour les marchés européens et Moyen-Orient en édition limitée. La finition Exclusive sera donc de série sur la gamme, et les machines seront personnalisées à l'usine de Beauvais. Un capot et des ailes de couleur rouge, tandis que les capots latéraux amovibles sont revêtus de l’emblématique couleur grise du bien connu "Petit Gris TE20", offrant ainsi un look exclusif. A noter aussi la présence du décalque chromé métallique en 3D, avec le logo spécifique "175 Limited Edition".

