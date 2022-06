Massey Ferguson À Beauvais, le 1 000 000e tracteur produit et livré

Près de 62 ans après le début de la production sur son site beauvaisien, Massey Ferguson vient de produire son millionième tracteur. Un modèle 8S Dyna-VT livré à Thierry Aubrée, agriculteur et entrepreneur à La-Chapelle-des-Fougeretz, en Ille-et-Vilaine, via la concession Hervé Motoculture.

De son usine de Beauvais, implantée dans l’Oise depuis novembre 1960, Massey Ferguson vient de sortir son millionième tracteur. En l’occurrence, un modèle 8S Dyna-VT qui a rejoint la Bretagne. L’heureux propriétaire de ce numéro d’exemplaire symbolique est agriculteur et entrepreneur de travaux agricoles à La-Chapelle-des-Fougeretz, au nord-ouest de Rennes. C’est un fidèle de la marque et de la concession Hervé Motoculture. Dans sa ferme, il y a du rouge partout : 4 tracteurs, 3 moissonneuses-batteuses, 2 presses à balles et 1 chargeur télescopique.

« Notre campus de Beauvais n'a cessé de croître au cours des 62 dernières années, travaillant avec et pour les agriculteurs. Au nom de tous nos employés, je tiens à remercier nos clients pour leur confiance indéfectible. Nous sommes particulièrement fiers de les avoir représentés aujourd'hui par le propriétaire de ce tout nouveau MF 8S.305 Dyna-VT », a expliqué Thierry Lhotte, président d'AGCO en France, le 14 juin à l’occasion d’une cérémonie de remise du tracteur à l’agriculteur, en présence de nombreux employés de l’usine.

??Mr Aubrée, the owner of the millionth #MasseyFerguson tractor collected his MF 8S.305 Dyna – VT!

This #MFBornToFarm machine is on its way to deliver power, performance and years of loyal service. ??

Speak to your local MF Dealer ?? https://t.co/r1qAPaOEu3 pic.twitter.com/vuX3lfRjfF — Massey Ferguson Official (@MF_EAME) June 15, 2022

?? What a milestone to reach! Much more than just 1,000,000 tractors produced in France at the Beauvais Factory, ?? it's 1 million #MFBornToFarm machines!

To all our MF farmers, Dealers, employees & fans, a huge thank you from the MF Family!



?https://t.co/09j7tQLIAG pic.twitter.com/KmfPpoNn1T — Massey Ferguson Official (@MF_EAME) June 14, 2022

Jusqu'à 100 tracteurs sortent du site de Beauvais chaque jour

« Je suis passionné par les nouvelles technologies, notamment le guidage RTK, le contrôle de section axé sur la préservation des sols et les pratiques agricoles durables. Le MF 8S respire cette modernité grâce à son moteur efficace, sa transmission douce, son empattement parfait et offre visibilité, confort de cabine et capacités de connectivité pour l'agriculture de précision », explique pour sa part Thierry Aubrée, l’agriculteur.

Sur le campus de Beauvais, Massey Ferguson, qui fête aussi ses 175 ans, expédie jusqu’à 100 tracteurs par jour chez ses concessionnaires. 80 % des tracteurs produits sur le site sont exportés dans plus de 70 pays. « Nous produisons les séries MF 4700 M, MF 5700M, MF 5S, MF 6S, MF 7S, MF 8S et MF 8700 S, avec des puissances allant de 75 à 405 ch ainsi que tous types de transmissions. »

