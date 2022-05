CoFarming Tour Thierry Bailliet reprend la route avec son Valtra en 2022 !

En 2021, l’association de start-up agricoles CoFarming et le Youtubeur Thierry Agriculteur d’aujourd’hui se sont lancés dans l’aventure du CoFarmingTour, un tour de France en tracteur à la rencontre du monde agricole. Ils reprennent la route en 2022 au départ d'Unilasalle Rouen ce lundi 9 mai.

Après avoir rencontré un franc succès auprès du grand public en 2021, l’aventure du CoFarmingTour se poursuit en 2022 ! Valtra n’a pas hésité à renouveler son partenariat avec le CoFarming et Thierry Bailliet, alias Thierry agriculteur d’aujourd’hui.

Pour cette nouvelle saison, c’est un tout nouveau tracteur de cinquième génération qui représentera ce bel événement : un N135 Direct. Il parcourra quatre régions : Normandie, Centre Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine.

Le top départ sera donné ce lundi 9 mai depuis le campus d'Unilasalle Rouen.

Vous pouvez suivre l’aventure du CofarmingTour via les comptes du CoFarming, de Thierry agriculteur d’aujourd’hui et de Valtra, sur Facebook et Instagram.

Pour plus d'informations en direct, rendez-vous sur : le site web du Cofarming Tour, la chaîne Youtube de Thierry Bailliet, et la chaîne Youtube Valtra.

